Block Party состоялась.

Да здравствует Block Party!

Петербург передает эстафету Ростову-на-Дону. Регистрируйся и приходи на вечеринку. Бонус всем ростовчанам, которые оставят свои контакты по этой ссылке, — шанс выиграть кастомный пати-дождевик. Организаторы выберут победителей случайным образом, а призы раздадут во время ивента 26 мая. Счастливчикам придет письмо, его и надо будет показать, чтобы получить подарок. @sloofcrueyeah, который потрудился над дождевиком, оформил и само пространство вечеринки в клубе «Линия». Так что ты отлично впишешься в пейзаж.



Петербуржцы, москвичи и все-все-все, оставьте свои контакты, чтобы первыми узнавать о лучших вечеринках сезона!