Как и на любой вечеринке, в нашем тесте главное не победа, а участие. Просто ответь на вопросы, как можешь, и зарегистрируйся. Заодно можно выиграть дождевик, с которым танцам на улице не помешает ни один дождь.
Петербург передает эстафету Ростову-на-Дону. Регистрируйся и приходи на вечеринку. Бонус всем ростовчанам, которые оставят свои контакты по этой ссылке, — шанс выиграть кастомный пати-дождевик. Организаторы выберут победителей случайным образом, а призы раздадут во время ивента 26 мая. Счастливчикам придет письмо, его и надо будет показать, чтобы получить подарок. @sloofcrueyeah, который потрудился над дождевиком, оформил и само пространство вечеринки в клубе «Линия». Так что ты отлично впишешься в пейзаж.
Петербуржцы, москвичи и все-все-все, оставьте свои контакты, чтобы первыми узнавать о лучших вечеринках сезона!