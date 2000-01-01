Двор с открытым небом над головой по дефолту придает событию дополнительный эффект. Мы по большей части лишены подобного вида досуга, так можно отдыхать в очень короткий сезон — четыре месяца в год, ну пять с натяжкой. И мы всегда будем проживать эти дни на полную катушку, потому что после них у всех впереди примерно один и тот же бело-серо-коричневый горизонт. Когда построилась веранда «Солянки», соседи жаловались на звук, поэтому там практически не было басов и музыка звучала как из консервной банки. Но людей, кроме как в туалет, внутрь было не загнать, и не важно, кто играл в этот момент в клубе, условный Tiga или кто угодно, — все равно люди тусовались на улице.

Настоящими дворовыми проектами в Москве были пространства «ЭМА» и «Кругозор». Когда брались заброшенные неэксплуатируемые объекты, все обустраивалось к лету и функционировало с полноценными лайн-апами и фестивалями, едой и прочими развлечениями — и именно такой формат максимально был пропитан дворовой романтикой.

Несколько лет назад я работал в агентстве Stereotactic, в котором и была придумана эта история с Block Party. Основной источник вдохновения — нью-йоркские дворовые вечеринки, когда в целом районе перекрывалось автомобильное движение, чтобы его жители могли как следует покутить. Сам факт того, что множество незнакомых людей выпивают под флажками и фонариками и едят хот-доги за одним столом, для молодого россиянина казался чем-то новым и кайфовым. Раньше в рамках города такого было не увидеть. Это сценарий скорее для дачно-загородного ландшафта, да и то с большим количеством оговорок. Сейчас я независимый продюсер, но так сложилось, что я продолжаю делать подобные события.

На следующее утро после одной из Block Рarty в Москве, к организации которой я имел отношение, продрал глаза, прочитал комментарии и отчетливо понял, что люди там отдохнули в турборежиме.

Когда большое количество классных людей собираются вместе, вовлекаются в общий процесс веселья, слушают музыку, танцуют и выпивают, порой достаточно безудержно, на площадке получается свой микрокосмос. А организаторы события стараются создать людям все условия, которые заставляют их отключить голову и отдаться всему этому куролесу по полной. И если все оргвопросы решены, то во время вечеринки случается такой момент, когда происходит коллективный клик — и лавина сходит. Когда клика нет, народ зудит, что тут давка, там очереди в туалет, горы стаканов валяются, и вообще все неудобно. А когда планка общего настроения передвигается, в локации происходит плюс-минус то же самое, но все уже находятся в другом измерении — наслаждаются происходящим. На следующее утро после одной из Block Рarty в Москве, к организации которой я имел отношение, продрал глаза, прочитал комментарии и отчетливо понял, что люди там отдохнули в турбо-режиме. Как будто не просто хорошее кино посмотрели, а обалдели от увиденного. Не было ни одного равнодушного, и даже если кто-то что-то потерял или сломал, все равно не было недовольства.

В прошлом году мы немного прокатились по городам, организовали дневные Block Рarty. Garage Edition в Нижнем Новгороде, Краснодаре и Екатеринбурге. В Краснодаре мы нашли роскошную парковку в просторном дворе, где и провели пати. Там очень активная околомузыкальная тусовка, и они все друг друга поддерживают — топят за своих.

Когда я приехал в город на разведку, сразу сказал, что нам интересны локальные артисты, и в течение дня мне разные люди назвали группы «Модель Поведения» и «Красен Глаз»: одна электронная, вторая — разбитной панк-рок. Чаще они выступают на небольших площадках, а тут мы им устроили своего рода фестиваль. Ребята отыграли запредельно круто — люди на танцполе пели песни, водили хороводы, устраивали слэмы. Дальше должен был выйти хедлайнер — финский человек-оркестр Джими Тенор, и тут у меня началась паническая атака. Все шло к тому, что сейчас дедушка начнет — и все пойдут домой, угасившись под свои группы. Но Джими заранее приехал на площадку перед своим сетом, постоял в первом ряду, посмотрел на угар, вышел на сцену и сразу с порога выдал людям бескомпромиссные танцы — не зря же он заслуженный ветеран клубной сцены. Слива аудитории не случилось. Все из одних ритмических движений перешли немного в другие — и кайфанули.

Как бы ни хотелось самореализоваться в рамках проекта, всегда нужно узнавать, чем живут люди в городе. Не надо пихать им свои вкусы, лучше дать им то, что они сами хотят. Вот свежайшая история из Ростова-на-Дону в этом году. Мы задумали привезти резидентов питерской формации Roots United целой грядкой. Для регионов любой артист с именем из Москвы или Петербурга уже отличный привоз, а тут целый десант! Когда я был в Ростове, арт-директор клуба, в котором мы будем делать пати, подошел ко мне со словами, что вечером во дворе под фонарики, закат и прочую романтику очень кстати будет группа «СБПЧ». Кирилл Иванов и компания полтора года уже в Ростов не приезжали, да и альбом новый только-только вышел. И в этот момент я понял, что все сошлось и идеально встало на свои места: во дворе мы сделаем «Танцплощадку» с лайвом «СБПЧ» и сетом ребят из «Полиритма», а внутри клуба ночь до утра все будут отплясывать под Roots United. Получилось, что мы везем целую компанию людей, которые и так часто тусуются вместе, но при этом они попадают в незнакомую среду. То есть много знакомых в незнакомом месте. Предвкушаю очень интересный кейс!

Сейчас все достаточно всеядны с точки зрения музыки — сегодня уже нет строгого деления на рэперов и металлистов, как раньше. Глобально все субкультуры уже умерли, нет брутального «ты за кого?». Конечно, мы всегда стараемся привезти известного артиста, на которого придет часть аудитории, но в основном люди просто хотят потусоваться во дворе — и именно для них мы делаем все эти уголки отдыха с коврами, подушками и цветами в горшках, фуд-траки с едой и разнообразные игры. Когда человеку тепло, уютно, ему льют алкоголь, сосиску жарят, песню поют и танцуют толпой — ну как тут не кайфовать? Поэтому дворовая вечеринка — это всегда праздник.