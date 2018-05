Некоторые истории из жизни могут произойти только летом. В остальное время года в Петербурге очень мрачно, поэтому все понимают, что три теплых месяца надо прожить так, чтобы потом не было грустно. Это то ощущение из детства, когда мама уехала на дачу, а ты остался дома — и это твое первое лето в городе. И можно шататься по городу. То самое ощущение свободы. Начались вечеринки — и это ощущение свободы теперь живет на верандах, террасах и руфтопах.

Первая мысль о том, что нужно делать дворовую вечеринку, появилась еще в начале 2000-х. Суперместом была летняя веранда клуба «Шамбала» в Москве, который делал Алексей Горобий. Помню, когда он ее только открыл, мы с ним зашли во двор с потрясающей красоты сценой, поднялись на балкон, сели на диван, и пока Леша что-то рассказывал, я понял, что мы сидим у окна, но не внутри здания, а снаружи — на улице. Горобий умел создавать свои проекты так красиво, что никто не понимал, как они устроены. Причем это было место в казенном дворе какого-то ведомства: днем там стояли машины, а ночью проходили вечеринки. Но эта команда организаторов пошла еще дальше — они открыли проект «Зима», а потом «Лето» во дворе офисного центра на Яузской набережной, где половина клуба еженедельно на лебедках поднималась наверх, чтобы машины парковались там по будням, а в пятницу вечером эта конструкция снова опускалась вниз, чтобы на ней происходили вечеринки. Там была крутящаяся диджейка, говорили, что ее смастерили на заводе Хруничева, который производил космические аппараты. И та диджейка постоянно ломалась. Поэтому все шутили, что завод Хруничева спутник-то сделать, конечно, может, а вот нормальную диджейку — нет.

У дворовых вечеринок всегда есть одна особенность — это соседи, которым музыка и танцы мешают спать. Например, в московском Парке Горького был клуб, который принадлежал зятю Бориса Березовского. А напротив, где сейчас находится здание Генштаба, жила Клара Лучко. И каждую вечеринку народная артистка звонила прямо мэру Юрию Лужкову с жалобами. Поэтому дискотеку постоянно закрывали, а хедлайнерам приходилось играть до 22 часов, что было странно для начала 2000-х.

Музыка гремела на весь квартал: Садовая, Итальянская, Невский. А это был конец мая, День города. Конечно, приехали сотрудники правопорядка, зашли в клуб — а внутри достаточно тихо и народу практически не было.

Когда я решился сделать свою веранду, у меня был клуб Opium — там, где сейчас находится «Бегемот». Мы решили отметить годовщину и привезти Эрика Морилло. Он был тогда очень популярен. Привели двор в порядок, убрали мусорные баки, построили два шатра, поставили 30 киловатт звука. Въезд в арку с Итальянской улицы мы заставили кейсами от оборудования и припарковали мою машину, чтобы никто через этот вход не ломился внутрь двора. Музыка гремела на весь квартал: Садовая, Итальянская, Невский. А это был конец мая, День города. Конечно, приехали сотрудники правопорядка, зашли в клуб — а внутри достаточно тихо и народу практически не было. Они удивились, что у нас как-то вяло, странно, но не уходили со словами, что постоянно поступали звонки от соседей. Зашли за угол, на Итальянской увидели арку и мою машину и сказали: «Ну ты совсем идиот? В машине-то сделай музыку потише!» И уехали. А у меня там толпа народу в закрытом дворе под мощнейшими колонками Meyer Sound отжигала.

Еще вместе с Global Point мы делали проект Pacha несколько лет подряд, один год он располагался в «Эскобаре» в Солнечном. На пляже мы пристроили шатер к самому заведению. Однажды у нас играл дуэт BodуRockers, они прославились песней I Like The Way You Move, и один из его участников тогда встречался с Кирой Найти — в общем, они были в тренде. И вот они приехали на саундчек и офигели — вокруг же не Ибица, а Питер: +14, свинцовое небо, завывал ветер. А на само их выступление полил жуткий дождь. И слив воды сделали почему-то не наружу, а прямо на танцпол. То есть под шатром людям было классно и в диджейке тоже, но между артистами и публикой — где должен был происходить максимальный отжиг — вода лилась стеной. И вот зазвучал их хит, все взвыли от радости, артист с гитарой так ринулся вперед, прямо в этот ливневый душ так, что его чуть не убило током, и девушки побежали к нему, все были мокрые и довольные. Это было красиво.

И несмотря ни на что, люди хотят быть на свежем воздухе. Какая бы ни была плохая погода, аудитория будет ходить во дворы, на веранды и террасы, тусоваться, выпивать и общаться.