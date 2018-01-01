Когда наконец наступают теплые деньки, жизнь сводит всех на улице, где можно безбашенно тусить всю ночь напролет. Хотели пати? Нате: в Петербурге прошла легендарная Block Party*! Через неделю, 26 мая, праздник придет в Ростов-на-Дону. На аперитив перед самой крутой BackYard** вечеринкой, открывающей на полную летний сезон, диджеи, промоутеры и клабберы со стажем вспомнили угарные истории с танцами и музыкой, имевшие место быть на свежем воздухе. Для смелых духом сначала в Петербурге, а теперь и в Ростове-на-Дону разыгрываются пати-дождевики, а умные могут при желании размяться, ответив на пять вопросов про это.

Ирландский бренд уже в который раз устраивает одну из самых грандиозных вечеринок с крутыми привозами. На них отжигали Москва и Нижний Новгород, Киев и Екатеринбург. Не говоря уже о Нью-Йорке, где для таких блокпати оцепляют целые кварталы. Тут можно встретить разом Канье Уэста, Мос Дефа и Эрику Баду (знаем не понаслышке, а по докумен­талке Дэйва Шапелла).

19 мая Block Party состоялась в Петербурге. Локацию выбрали не случайно. Это клуб Blank, который недавно открылся на Арсенальной набережной. Горожане отжигали под легендар­ного A Guy Called Gerald, английский андеграундный проект C.A.R., Zombies in Miami, любимых Simple Symmetry, Kot Ag4t. А на рассвете танцпол взорвал резидент уважаемой формации Roots United — Shutta. Это было незабываемо!

26 мая Block Party пройдет в Ростове-на-Дону. Roots United блеснут втроем: сеты отыграют EL, SHUTTA и HOOPA. Кроме них обещаны умные электронщики из СБПЧ и диджейский дуэт Петра Тягунина и Игоря Журавлева «ПОЛИРИТМ». Сбор назначен на 19:00 на заднем дворе клуба «Линия». Город ждет полноценный дружеский весенний угар.

РЕГИСТРИРУЙСЯ и приходи. И еще – у тебя есть шанс выиграть кастомный пати-дождевик, расписанный @sloofcrueyeah. Случайно выбранные победители накануне вечеринки получат письмо счастья, которое надо будет предъявить на мероприятии, чтобы получить приз.