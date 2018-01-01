Когда наконец наступают теплые деньки, жизнь сводит всех на улице, где можно безбашенно тусить всю ночь напролет.
Хотели пати? Нате: в Петербурге прошла легендарная Block Party*! Через неделю, 26 мая, праздник придет в Ростов-на-Дону.
На аперитив перед самой крутой BackYard** вечеринкой, открывающей на полную летний сезон, диджеи, промоутеры и клабберы со стажем вспомнили угарные истории с танцами и музыкой, имевшие место быть на свежем воздухе. Для смелых духом сначала в Петербурге, а теперь и в Ростове-на-Дону разыгрываются пати-дождевики, а умные могут при желании размяться, ответив на пять вопросов про это.
Ирландский бренд уже в который раз устраивает одну из самых грандиозных вечеринок с крутыми привозами. На них отжигали Москва и Нижний Новгород, Киев и Екатеринбург. Не говоря уже о Нью-Йорке, где для таких блокпати оцепляют целые кварталы. Тут можно встретить разом Канье Уэста, Мос Дефа и Эрику Баду (знаем не понаслышке, а по документалке Дэйва Шапелла).
19 мая Block Party состоялась в Петербурге. Локацию выбрали не случайно. Это клуб Blank, который недавно открылся на Арсенальной набережной. Горожане отжигали под легендарного A Guy Called Gerald, английский андеграундный проект C.A.R., Zombies in Miami, любимых Simple Symmetry, Kot Ag4t. А на рассвете танцпол взорвал резидент уважаемой формации Roots United — Shutta. Это было незабываемо!
26 мая Block Party пройдет в Ростове-на-Дону. Roots United блеснут втроем: сеты отыграют EL, SHUTTA и HOOPA. Кроме них обещаны умные электронщики из СБПЧ и диджейский дуэт Петра Тягунина и Игоря Журавлева «ПОЛИРИТМ». Сбор назначен на 19:00 на заднем дворе клуба «Линия». Город ждет полноценный дружеский весенний угар.
РЕГИСТРИРУЙСЯ и приходи. И еще – у тебя есть шанс выиграть кастомный пати-дождевик, расписанный @sloofcrueyeah. Случайно выбранные победители накануне вечеринки получат письмо счастья, которое надо будет предъявить на мероприятии, чтобы получить приз.
Смотрите и завидуйте все, кто поленился или предпочел другие развлечения в субботу 19 мая.
Петербург передает эстафету Ростову-на-Дону. Регистрируйся и приходи на вечеринку. Бонус всем ростовчанам, которые оставят свои контакты по этой ссылке, — шанс выиграть кастомный пати-дождевик. Организаторы выберут победителей случайным образом, а призы раздадут во время ивента 26 мая. Счастливчикам придет письмо, его и надо будет показать, чтобы получить подарок. @sloofcrueyeah, который потрудился над дождевиком, оформил и само пространство вечеринки в клубе «Линия». Так что ты отлично впишешься в пейзаж.
Петербуржцы, москвичи и все-все-все, оставьте свои контакты, чтобы первыми узнавать о лучших вечеринках сезона!
«Дальше должен был выйти хедлайнер — финский человек-оркестр Джими Тенор, и тут у меня началась паническая атака.
Все шло к тому, что сейчас дедушка начнет — и все пойдут домой, угасившись под свои группы».
«И вот зазвучал их хит, все взвыли от радости, артист с гитарой ринулся вперед прямо в этот ливневый душ так, что его чуть не убило током, и девушки побежали к нему, все были мокрые и довольные. Это было красиво».Подробнее
«Тогда я танцевала всегда на бочках, на сцене рядом с диджеями, и чувствовала себя богиней».Подробнее
«И вот прошло двадцать лет, я протянул руку ему и сказал: «Привет, я Кирилл».
Он ответил: «А я знаю».
«Даже у меня как у диджея в теплое время года главным правилом становится поменьше находиться в клубе».Подробнее
Как и на любой вечеринке, в нашем тесте главное не победа, а участие. Это даже не фейсконтроль, а просто проверка связи. Ответь на вопросы, как сумеешь (не сумеешь — узнаешь что-то новое), и зарегистрируйся. Внимание, Ростов Папа! Разыгрываются классные фестивальные дождевики. Победитель будет выбран случайным образом среди зарегистрированных пользователей. Призы будут раздаваться по предъявлению личного письма победителя на мероприятии Block Party в клубе «Линия» 26 мая 2018.Пройти тест