Tripmastaz: «Музыка – единственное, что меня волнует».

Пробиться на серьезные западные лейблы пытаются сотни наших продюсеров, но далеко не у всех получается. Например, я постоянно слышу, что им неловко рассылать свои демо из-за частого отсутствия фидбэка.

До сих пор боятся рассылать? Это раньше интернет был через розетку, когда требовался час, чтобы скачать один mp3 файл. Не было «Вконтакте», Soundcloud, «Фейсбука». Раньше на некоторых пластинках писали, что-то вроде «Мы принимаем демо по такому-то почтовому адресу». И вот в то время я начинал, никого не знал. Это сейчас я могу помочь молодым – вот на днях ребята с моего лейбла Plant 74 просили отправить лейблу их демо, потому что им не отвечают. А упорство и труд все перетрут, ты же знаешь.

Расскажи про свои лейблы.

Сейчас веду четыре vinyl only лейбла. На Tripmastaz релизы выходят по номерам 01, 02, 03, 04. Только что вышел 03 – его Виллалобос играл постоянно в 2016 году. А трек Wake Me Up When Its Over с 04 постоянно играют по всему миру, постоянно пишут мне по этому поводу. Затем Purple & Orange – мой лейбл для дипового дабового хауса. Dance Mafia – дань моей давней любви к чикагскому гетто хаус лейблу Dance Mania, по его мотивам выпускаю свои бутлег эдиты. И на Plant 74 собираю на виниле лучшие треки, которые в цифровом каталоге лейбла выходили в разные годы. Вообще, Plant 74 не планировался основным, я сделал его только для того, чтобы выпустить альбом The Humanoid Device ‎1998 года моих друзей E'Liflinx* and Kapa.

Ты сейчас много времени проводишь в Америке.

Да, и у этого есть свои результаты: недавно вышел наш совместный с Юлей Говор ЕР, в котором я фигурирую как TMZ – это мой псевдоним для техно ипостаси. Мы записали его в прошлом году в Нью-Йорке, и вышел он на Pan-Pot'a – Second State. И скоро на бельгийском лейбле Invade выходит моя пластинка BCN4 с ремиксом от французского ветерана Фрэнка Роджера. Да, последний год я живу в Америке по 4 месяца. У меня там коллеги, друзья. Приезжаю в Лос-Анджелес, и мы засаживаемся в студию, записываем музыку. Со временем так сложилось – стиль жизни таким стал. Сейчас я думаю о Берлине, на лето по крайней мере. А многие западные знакомые удивляются, почему я до сих пор окончательно не выбрался из России.

Еще несколько лет назад можно было уверенно сказать, что за границей имя Tripmastaz знают больше, чем в отечественной индустрии.

Ну да, так и было. Раньше мне удивленно писали: «О, а ты русский? Я твои пластинки уже 5 лет покупаю и не знал». Сейчас я достаточно часто езжу по России, поэтому и здесь узнали. И я бы аккуратно обращался со словом «индустрия», все мои заработки последних лет – заграничные. Мои русские гонорары по местным меркам нормальные, но на них можно еле выживать разе что. Есть клубы, есть промо-группы, есть рейвы – да, все это стало более профессиональным, чем 5 или 10 лет назад, но в широком смысле индустрией это не назвать. Сейчас все больше появляется лейблов, но все же это меценатская тема. А ситуация в регионах – это просто ужас. Промоутеры делают разовые события в каком-нибудь ресторане, попадают на деньги, к ним приходят 40 человек, и 30 из них в мокасинах. И драка в разгар ночи. Самое крутое место было «Вася+1» в Нижнем Новгороде. В нем совершенно не было советского налета, даже в дизайне. И я сразу понял, что оно долго не просуществует – в России все классные начинания не приживаются. Его сожгли. Это был старый особняк, и видимо кому-то он понадобился.