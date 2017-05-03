Промоутерская группа Arma17 прекратила работу в России

Промоутерская группа Arma17 заявила, что прекращает свою работу на территории России, после того, как в минувший уикенд празднование девятилетия клуба Arma17 в пространстве на заводе «Арсенал» было отменено. Представители площадки, как утверждают организаторы, без объяснения причин отключили электричество, а охрана завода заблокировала вход в здание.

«После череды сорванных за несколько часов до старта мероприятий, фестивалей и вечеринок в России „Арма“ больше не планирует. Фестиваля Outline в этом году не будет. На ближайшее время в планах команды только зарубежные ивенты», — цитирует сообщении Arma17 «Медуза».

Как отмечает издание, приостановка работы носит временный характер, однако когда промоутеры вернутся к организации мероприятий пока не ясно.

Напомним, промоутерская группа Arma17, помимо вечеринок, также занималась проведением одного из крупнейших фестивалей электронной музыки Outline. 2 июля 2016 года за несколько часов до начала мероприятия в Москве, фестиваль был отменен. На тот момент было продано более 12 000 билетов.