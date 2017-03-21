Собчак, Шнурова, Белоцерковская и другие на показе ALEXANDER TEREKHOV

Презентация новой осенне-зимней коллекции ALEXANDER TEREKHOV собрала в Третьяковской галерее самых звездных гостей — от владелицы ресторана «Кококо», жены лидера группировки «Ленинград» Матильды Шнуровой до певицы Веры Брежневой. Мы внимательно просмотрели Instagram селебритиз и сделали подборки лучших фото — светских и не очень: Вера Брежнева как сестра-близнец похожа на Елену Перминову, владелица «Русмода» Оксана Лаврентьева попалась (в прямом смысле слова) в руки дизайнера Наташи Гольденберг, а модель Даша Малыгина одной из первых примерила платья ALEXANDER TEREKHOV.

Фото: Instagram

  • Оксана Лаврентьева, Матильда Шнурова, Ника Белоцерковская, Ксения Собчак, Полина Киценко

  • Лена Перминова, Вера Брежнева

  • Оксана Лаврентьева, Александр Раппопорт, Ника Белоцерковская, Матильда Шнурова

  • Александр Терехов, Полина Гагарина

  • Лиза Сотникова, Дарья Малыгина, Анна Литвинова

  • Екатерина Мухина, Снежана Георгиева, Елена Лихач

  • Оксана Лаврентьева, Ника Белоцерковская, Матильда Шнурова

  • Вера Брежнева, Маша Федорова

  • Наталья Гольденберг, Оксана Лаврентьева

  • Наталья Гольденберг

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