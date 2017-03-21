Собчак, Шнурова, Белоцерковская и другие на показе ALEXANDER TEREKHOV

Презентация новой осенне-зимней коллекции ALEXANDER TEREKHOV собрала в Третьяковской галерее самых звездных гостей — от владелицы ресторана «Кококо», жены лидера группировки «Ленинград» Матильды Шнуровой до певицы Веры Брежневой. Мы внимательно просмотрели Instagram селебритиз и сделали подборки лучших фото — светских и не очень: Вера Брежнева как сестра-близнец похожа на Елену Перминову, владелица «Русмода» Оксана Лаврентьева попалась (в прямом смысле слова) в руки дизайнера Наташи Гольденберг, а модель Даша Малыгина одной из первых примерила платья ALEXANDER TEREKHOV.

Фото: Instagram