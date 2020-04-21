Владелец фабрики «Крестецкая строчка» Антон Георгиев: «Предприниматели боятся не заболеть коронавирусом, а все потерять»

Всю первую нерабочую неделю, объявленную Президентом в конце марта, фабрика стояла. Мы платили зарплаты, хотя выручки не было: магазин, офис и экспериментальное производство в торговом центре закрыли. Потом регионам разрешили самим принимать решения о карантинных мерах! Губернатор Новгородской области Андрей Никитин, где собственно находится фабрика «Крестецкая строчка», подписал распоряжение, по которому часть предприятий могут открыться в апреле. Мы попали в этот список и теперь работаем с соблюдением мер предосторожности.

Вышивки можно заказать онлайн, но у нас особый сегмент рынка — покупатели должны прийти, посмотреть, померить. Через сайт происходит очень мало продаж. Из дома никто не выходит, гостей тоже не приглашает — зачем одеваться или столы скатертью сервировать?