Ирина Оганова: «В Комарово глухих заборов почти нет: петербуржцу сословность не свойственна, особенно в дачной среде»

В Комарово я поселилась лет двадцать назад. Тогда в поселке еще сдавались государственные дачи, и одну из них сняла Мила Ануфриева, владелица фэшн-империи 1990-х — бутика Vanity. Мы все стали приезжать к ней в гости и были настолько очарованы этой местностью, что воспользовались связями, которыми Мила обзавелась в дачном хозяйстве, и тоже сняли себе дома. На своем участке — сначала он был за железной дорогой — мы привели все в порядок, отремонтировали и даже выкопали пруд, который просуществовал недолго: наши караси не выживали, замерзали зимой. Мне это направление оказалось очень близким: детство я провела на родительской даче в Разливе. И я решила обосноваться в Комарово серьезно, уже полностью на своей территории.

Я не рассматривала Репино, там совсем другая энергетика, хотела именно комаровскую дачу. Нам предложили участок со старинным домом 1906 года, памятником архитектуры северного модерна, — и я сразу поняла, что это мой дом. Меня не испугали ни тяжелейшие согласования с КГИОПом, если откровенно, почти невыносимые: такое ощущение, что правила приняты для того, чтобы никто не вписывался в истории с реставрацией. Но я вписалась!