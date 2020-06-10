Проекты ОмГТУ стали обладателями премии ПАО «Газпром нефть»

Омский государственный технический университет стал призёром премии ПАО «Газпром нефть» «Мы в будущем».

К участию в проекте было принято 39 заявок от 22 образовательных организаций в самых разных номинациях. ОмГТУ заявил четыре проекта и занял первые места во всех номинациях, опередив Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и другие ведущие вузы России.

На открытых международных студенческих интернет-олимпиадах студенты Омского политеха также отличились, завоевав 16 наград различного уровня.

Отметим, что по итогам фестиваля молодежного творчества «Студенческая весна – 2020» студенты ОмГТУ были выбраны делегатами от Омской области в направлении «Мода» и теперь будут представлять родной регион на Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна», который пройдет в Ростове-на-Дону с 5 по 10 сентября.

Более того, одна из студенток Омского государственного технического университета стала победителем грантового конкурса Департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска с проектом «Конкурс стрит-арт «Включите цвет!»».