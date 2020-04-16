Архитекторы преобразят «Зеленый остров»

Сегодня на заседании Архитектурно-градостроительного совета города была принята концепция благоустройства парка, рассчитанная на три года.

В видеконференции приняли участие мэр города Оксана Фадина, представители депутатского корпуса и архитекторы. Согласно проекту «Зеленый остров» будет поделен на зоны: рекреационная и спортивная части, место для проведения культурно-массовых мероприятий, детская площадка с аттракционами и фудкорт с заведениями общепита. Также в парке будут оборудованы велодорожки и экотропа для пешеходов. Имеющийся природный ландшафт архитекторы планируют сохранить. Работа начнется уже в текущем году.