Омскому Минздраву необходимо принять меры по снижению смертности и госпитализации больных с пневмонией

Росздравнадзор уже провел проверку деятельности ведомства. Выявлены нарушения.

С 17 по 24 июля Росздравнадзор проверил работу министерства здравоохранения Омской области. Известно, что в ходе этой проверки федеральное ведомство выявило нарушения и предъявило ряд требований к региональному Минздраву.

Отметим, что среди них указывалось о необходимости принять меры по снижению смертности и по своевременной госпитализации пациентов с тяжелой формой пневмонии. В документе говорится и про обеспечение мер, принимаемых против распространения COVID-19.

Добавим, что в распоряжении указывается, что необходимо принять меры для обеспечения прав людей в части достижения сигнальных показателей реализации мероприятий, направленных на снижение смертности населения Омской области по оказанию медпомощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, ОНМК, а также организовать оснащение коечного фонда аппаратами ИВЛ в соответствии с временным порядком оснащения отделений для оказания медпомощи пациентам с коронавирусом.

Более того, ведомство сообщает об организации своевременного внесения данных больницами в федеральный регистр COVID-19 протоколов патологоанатомических исследований у пациентов, умерших от новой коронавирусной инфекции. Важно сказать, что региональный Минздрав обязан осуществлять ведомственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности в отношении подведомственных министерству учреждений, в которых зарегистрированы случаи летального исхода пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Напомним, что проверка деятельности регионального министерства здравоохранения осуществлялась по поручению зампредседателя правительства РФ Татьяны Голиковой.

До 1 сентября в Росздравнадзор требуется предоставить «Дорожную карту» с мероприятиями по исполнению предписания. Их должны выполнить до 1 декабря текущего года.



