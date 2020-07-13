Число выздоровевших от COVID-19 в Омской области приближается к трем тысячам

К сожалению, количество заболевших также увеличивается

По данным регионального минздрава, в Омской области число выздоровевших от коронавируса увеличилось до 2 806 человек, в частности, за последние сутки выздоровел 31 пациент.



Однако, инфекция все же еще не отступила. Отметим, что общее количество случаев COVID-19 от начала пандемии составляет 4 751, за последние сутки диагноз подтвердился у 95 омичей. Количество летальных случаев выросло до 43, за сутки скончался еще один пациент. Добавим, что на сегодняшний день под наблюдением медиков на домашнем карантине находятся 1 746 человек. Сняты с учета – 38 466. В лабораториях проведено 239 694 исследования.