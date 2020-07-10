В Омске увеличилось число выздоровевших от коронавируса

За сутки опасный вирус побороли 70 омичей

По данным регионального минздрава, число победивших COVID-19 в Омской области увеличилось до 2 675 человек, в частности за последние сутки выздоровели 70 омичей. Общее количество случаев заболевания коронавирусом от начала пандемии составляет 4 469. Отметим, что за минувшие сутки диагноз подтвердился еще у 95 человек. Добавим, что количество летальных случаев не изменилось. Их по-прежнему 40.



Под наблюдением медиков на домашнем карантине на сегодняшний день находятся 1 916 человек. Сняты с учета – 37 420. В лабораториях проведено 229 624 исследований.