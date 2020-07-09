Одна из больниц в Омске получит особый статус

Среди местных жителей она известна как «Больница водников»

Министерство культуры подготовило приказ о включении в список объектов культурного наследия нового здания. Речь идет о «Больнице Нижне-Иртышского водздравотдела (Больнице водников)», расположенной в городе Омске по адресу Красный Путь, 127а.

Напомним, что данное учреждение было открыто 1 мая 1937 года. Автором проекта стал архитектор Капустин, также спроектировавший первую в Омске гостиницу «Сибирь» (сейчас «Ибис») и управление Иртышского пароходства на пр. Маркса.

Интересно, что здание в стиле «постконструктивизм» с протяженным главным фасадом оригинально поставлено по отношению к основной городской магистрали: в поле зрения попадает короткое боковое крыло и его торец со скругленным углом.

Омичи отмечают, что видимая с улицы часть постройки напоминает своими очертаниями плывущее судно, а высокий многоступенчатый карниз благодаря мягкости своих линий создает ощущение движения.

Добавим, что на сегодняшний день здание входит в состав Западно-Сибирского медицинского центра Федерального медико-биологического агентства России, но по-прежнему известно среди местных жителей под названием «Больница водников» (или «Больница на Водниках»).