В Омске растет количество победивших коронавирус

Число выздоровевших увеличилось до 2530 человек

В Минздраве Омской области сообщили о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в регионе. Так за минувшие сутки подтверждено еще 83 новых случая заражения COVID-19. Таким образом, общее количество людей с диагнозом «коронавирусная инфекция» от начала пандемии составляет 4285 человек.

Важно отметить, что за последние сутки инфекцию побороли 108 человек. То есть количество выздоровевших в Омской области на сегодняшний день составляет 2530 человек. Количество летальных исходов, как сообщили в ведомстве, по-прежнему 38. Под наблюдением медиков на домашнем карантине находятся 1678 человек, сняты с учета – 37 012.