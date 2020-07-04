В Омской области количество заболевших коронавирусом приближается к четырем тысячам

За последние несколько дней количество выявленных случаев COVID-19 значительно увеличилось.

Как сообщили в региональном Минздраве, 3 июля в Омской области выявили еще 83 новых больных коронавирусом. А значит, общее количество заболевших COVID-19 в регионе на сегодняшний день составляет 3863 человека.

Хочется отметить, что больше половины из них уже выздоровели - 2196 омичей победили вирус. В частности, за последние сутки 80 жителей региона избавились от COVID-19.

Кроме того, в Минздраве заявили об увеличении летальных случаев, за истекшие сутки скончался еще один пациент. То есть за все время пандемии от коронавирусной инфекции в Омской области скончались 34 человека.

Напомним, что под наблюдением медиков на домашнем карантине находится 1391 человек. Сняты с учета – 36 011. В омских лабораториях проведено 209 107 тестов на коронавирус.

Кроме того, в Омской области продлен режим повышенной готовности. 3 июля состоялось заседание оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19. Переход на новый этап снятия ограничительных мероприятий на территории региона отложен до следующего заседания, но сохраняются ранее принятые послабления. С 6 июля на летних верандах допускается присутствие более двух человек за одним столом, с 6 июля планируется открыть фитнес-залы. Напоминаем, что масочный режим сохраняется до 30 июля.



