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В омском Минздраве назначили двух заместителей министра

Должности за собой сохранили чиновницы, занявшие посты еще при прежних министрах.

Распоряжением правительства Омской области от 23 июня были назначены на должности заместителей министра здравоохранения региона Елена Шипилова и Наталья Иванова. Отметим, что Шипилова является первым замминистра, а Иванова параллельно возглавляет правовое управление в министерстве.

Чиновницы фактически были просто переназначены. Елена Шипилова работает на данном посту в региональном Минздраве с сентября 2019 года, Наталья Иванова – с октября 2013-го, еще со времен министра Андрея Стороженко. Сейчас они назначены на срок полномочий нового главы ведомства Ирины Солдатовой.

Напомним, что кадровые перестановки в руководстве омского Минздрава продолжаются уже целых три месяца. После назначения в апреле этого года министром Ирины Солдатовой посты заместителей руководителя покинули Александр Павловских, Ольга Богданова и Людмила Шукиль. Вместо них заместителями были назначены Анастасия Малова и Георгий Бутаев. Добавим, что Малова вместе с должностью замминистра возглавила управление организации оказания медицинской помощи женщинам и детям.

Важно сказать, что одна ставка замглавы ведомства пока остается вакантной.

 

Sobaka-Omsk,
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