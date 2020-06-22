В Омске число заболевших коронавирусом перевалило за три тысячи

За последние сутки диагноз подтвердился еще у 98 человек

По сообщениям регионального Минздрава, число заболевших COVID-19 в Омской области выросло до 3018. Отмечается, что за минувшие сутки диагноз подтвердился у 98 человек. К счастью, летальных случаев больше не стало. Их по-прежнему 27.

Важно сказать, что число выздоровевших в регионе увеличилось до 1 433 человек, в том числе за последние сутки выздоровело 58 омичей. Напомним, что на сегодняшний день под наблюдением медиков на домашнем карантине находятся 2 142 человек. Сняты с учета – 32 686.