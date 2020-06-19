Лучшие врачи Омской области получили награды

Губернатор Омской области Александр Бурков и глава министерства здравоохранения региона наградили лауреатов ежегодной премии «Лучший врач Омской области».



Конкурс «Лучший врач Омской области» проходил в 20 номинациях. Во втором этапе участвовало 46 врачей.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, 40 лучших специалистов со всего региона получили награды.

Из-за коронавируса на вручение премий и наград приехали не все, но те, кто присутствовали на церемонии, прошедшей накануне, выражали признательность своему коллективу и коллегам.

Важные награды из рук губернатора Омской области Александра Буркова получили эндокринологи, стоматологи, врачи-педиатры, неонатологи, травматологи, врачи общей практики, психиатры, гинекологи, кардиологи и офтальмологи.

Отметим, что анестезиолог-реаниматолог Александр Литвинов, возглавляющий профильное отделение в Областной клинической больнице, стал победителем не в одной, а сразу в двух номинациях — как врач-анестезиолог и как лучший врач региона.

Важно сказать, что за победу в номинации «Лучший врач Омской области» предусмотрено денежное вознаграждение в размере 600 тысяч рублей, за второе место специалисту выплатят также довольно немалую сумму, а именно - 150 тысяч рублей, занявший третье место получит 50 тысяч рублей.

Нагрудные знаки «Отличник здравоохранения» глава региона вручил главной медсестре клинической МСЧ № 9 Евгении Козуб, главному врачу Колосовской ЦРБ Николаю Дмитриенко и главврачу МСЧ № 4 Юрию Филатову.

Добавим, что сегодня состоится еще одно награждение медицинских работников, которых удостоили высоких наград федерального и регионального масштаба, а также представили к почетным званиям. Торжественное мероприятие пройдет в Омской крепости.