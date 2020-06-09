В Омске операторы «горячей линии» приняли более 100 тысяч звонков по вопросам, касающимся коронавирусной инфекции

Такой объем обращений поступил со времени создания службы, то есть за 2,5 месяца. Посменно, в круглосуточном режиме, в Едином консультационном центре работают 79 человек.

С 26 марта 2020 года Министерством промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области развернута круглосуточная «горячая линия» Единого консультационного центра по вопросам профилактики и распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области.

Для приема звонков организовано 4 зала, которые одновременно вмещают 79 рабочих мест. Операторы работают посменно, до 9 человек в ночное время и до 40 человек – днем. Залы обеспечены необходимым компьютерным оборудованием с возможностью единовременного консультирования граждан.

У операторов имеется техническая возможность переключения разговора с заявителем на федеральную горячую линию по поддержке и координации помощи людям старше 60 лет, попавшим в группу риска по распространению коронавирусной инфекции (8-800-200-34-11).

На «горячей линии» внедрено специализированное программное обеспечение, благодаря которому ведется автоматизированный учет поступающих на «горячую линию» звонков. С 26 марта по 8 июня операторами принято и обработано более 100 тысяч обращений.

Программа позволяет оператору оперативно создать карточку события, заполнить исходные данные обратившегося гражданина и ознакомиться с необходимой информацией по существу задаваемых вопросов.