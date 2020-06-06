В Омском регионе начался второй этап снятия ограничений

В регионе пошагово запускают летние веранды ресторанов, тренировочный процесс в спорте высших достижений, торговые предприятия большей площади и по мере готовности детские сады.

В Минздраве региона уверены: пик заболеваемости в регионе пройден. Растёт количество выздоровевших. Есть серьёзное снижение смертности. Стабильным остаётся количество тяжёлых пациентов с коронавирусом и больных, подключённых к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Загруженность коечного фонда чуть возросла, но за счёт ранней, с опережением госпитализации заболевших, чтобы не допустить тяжёлых случаев. Предпосылки для дальнейшего поэтапного смягчения ограничений есть, считают эксперты. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса на заседании под руководством Губернатора Александра Буркова принял решение о постепенном переходе на второй этап снятия ограничений, введённых на период действия режим повышенной готовности.

После уведомления о своей готовности Роспотребнадзора и в соответствии с его предписаниями с 12 июня могут открыться летние веранды ресторанов и кафе. Внутри помещений и торговых центров работа предприятий общепита по-прежнему запрещена.

Детские сады откроются 22 июня. Нужно время на санитарную обработку помещений, которые не использовались длительное время, обследование детей в поликлиниках для допуска в дошкольное учреждение, а также для организации питания, возобновление поставок продуктов.

С понедельника в рамках второго этапа смягчения ограничительных мероприятий смогут открыться объекты торговли площадью до 800 кв. метров.

Послабления вводятся для спорта высших достижений: участники национальных и региональных сборных возобновят тренировочный процесс в спортивных сооружениях. Список будет строго регламентирован.

Поддержано на штабе и предложение возобновить действие льготных транспортных карт. Электронные льготы снова начнут действовать с 9 июня.

При этом Александр Бурков поручил усилить контроль и активизировать рейды с проверкой соблюдения санитарных правил в торговой сети. Особенно много жалоб на работу продуктовых магазинов шаговой доступности, где меры защиты не предпринимаются. На штабе отмечено, что торговые объекты, в которых не соблюдается масочный режим, нужно закрывать.