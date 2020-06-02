Российское лекарство от коронавируса начнут применять уже 11 июня

Препарат успешно прошел все необходимые клинические испытания

Первый российский препарат для лечения COVID-19 официально зарегистрирован. В отличие от тех лекарств, которые применяли прежде, «Авифавир» воздействует непосредственно на коронавирус.

Отметим, что в больницы препарат поступит 11 июня и в тот же день его начнут применять. В аптеках новое лекарство можно не ждать — в розничную продажу его пока выпускать не будут.

Основным действующим веществом «Авифавира» является фавипиравир. Этот препарат был известен и ранее под торговым названием «Авиган». Разработан он был в Японии и применялся во время эпидемии гриппа в 2014 году. Интересно, что в нашей стране лекарства на основе фавипиравира прежде не испытывались.

Как отмечает председатель совета директоров «ХимРар» Андрей Иващенко, закупка японского препарата или сырья, из которого он производится, планировалась еще в марте, но, к сожалению, в тот момент на рынке оказалось огромное количество подделок.

По словам Иващенко, эта ситуация в итоге пошла только на пользу. Российские ученые смогли сами довольно быстро разработать собственный препарат.

Добавим, что клинические испытания таблеток «Авифавир» начались 23 апреля.

— Первый этап исследования дал очень обнадеживающие результаты. Благодаря тому, что фавипиравир действует непосредственно на вирус, элиминация вируса происходила в два раза быстрее, чем в контрольной группе. Организм пациентов избавлялся от вируса в среднем за 4 дня, в контрольной группе (которая получала стандартное лечение) — около 9 дней. Эффективность препарата составила около 90%, — рассказал заведующий научно-консультативным клинико-диагностическим центром Центрального НИИ эпидемиологии Владимир Чуланов.

Важно сказать, что на первом этапе исследования не было зарегистрировано ни одного серьезного нежелательного явления. Но все же насколько безопасным является препарат сможет показать только второй этап. Уже сейчас врачи рекомендуют не применять его в отношении беременных женщин.

Владимир Чуланов также добавил, что после прекращения лечения таблетками «Авифавир в течение трех месяцев лучше не планировать беременность. В том числе если лечился мужчина. Препарат не влияет на потенцию, но он может повлиять на будущего ребенка.

Как сообщили в региональном минздраве, за сутки в Омской области подтверждено 26 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе по состоянию на 2 июня коронавирус выявлен у 1437 человек. Выздоровели 515 человек, в том числе 71 — за последние сутки. Количество летальных исходов, к счастью, не растет — их по-прежнему 20. В омских лабораториях проведено 129 169 тестов на коронавирус.