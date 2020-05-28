Еще 54 омича вылечились от коронавируса, но выросли и другие показатели.

По состоянию на 28 мая в Омском регионе всего выявлено 1227 случаев. Из них 88 - за последние сутки. Выздоровевших за последние сутки зарегистрировано 54 человека, всего - 331 человек. К сожалению, умерла еще одна женщина с подтвержденным диагнозом, всего летальных исходов 20.

Под домашним наблюдением врачей находится 3443 человека. С карантинного учета сняты 23 665 человек, проведено 113 414 анализов на коронавирус.