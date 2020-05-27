Кривая заражений в Омской области пошла вниз

За сутки коронавирус был выявлен у 42 омичей. Это в два раза меньше, чем было 4 дня назад.

В Минздраве Омской области сообщили о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в регионе. Так за минувшие сутки подтверждено еще 42 новых случая заражения COVID-19. Таким образом, общее количество людей с диагнозом «коронавирусная инфекция» от начала пандемии составляет 1139 человек.

За последние сутки инфекцию побороли 25 человек. То есть количество выздоровевших в Омской области на сегодняшний день составляет 277 человек. Количество летальных исходов, как сообщили в ведомстве, по-прежнему 19.

Из числа новых случаев на Омск приходятся 32 больных. В Марьяновском районе коронавирус подтвержден у 4 человек. В Омском и Калачинском районах – по 2 новых случая заражения, в Черлакском и Полтавском районах выявлено по 1 новому пациенту.

Важно отметить, что за 4 дня число новых больных в регионе, которых выявляют за сутки, сократилось более чем в два раза.

Под наблюдением медиков на домашнем карантине находятся 3 470 человек, сняты с учета – 22 980, в омских лабораториях проведено уже 110 386 исследований.

Напомним, что официально режим самоизоляции в Омской области продлен до 3 июня.