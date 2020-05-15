В Омской области за сутки коронавирусом заболели еще 47 человек

Такого всплеска числа заболевших в регионе еще не было.

Сегодня – 15 мая в Омской области поставлен абсолютный рекорд по числу выявленных случаев заболевания COVID-19. За сутки коронавирус подтвердили у 47 человек. Итого, на данный момент инфекция диагностирована у 436 омичей.

Отметим, что большая часть новых заболевших проживает в Омске (38 человек), по 2 новых заболевших выявлено в Москаленском и Калачинском районах, по одному - в Омском, Шербакульском и Любинском районах.

В Саргатском и Русско-Полянском районах также выявлено по одному новому заболевшему. Там коронавирус «появился» впервые. Таким образом, коронавирусная инфекция зарегистрирована уже в 2/3 сельских районов области.

Общее число выздоровевших на сегодняшний день составляет 85 человек. Только за сутки от COVID-19 вылечились 15 пациентов. Напомним, что в регионе по-прежнему зафиксировано 11 летальных случаев.

