Главврач омской больницы уволился из-за коронавируса

В городской больнице №1 им. Кабанова выявили 16 случаев заболевания. Вопросы у местного Минздрава вызвала в том числе и очередь желающих сдать тест на коронавирус

Главный врач Городской больницы № 1 им. Кабанова Георгий Соболев уволился, после того как в его медучреждении было выявлено 16 случаев заражения коронавирусом. Об этом заявила глава министерства здравоохранения Омской области Ирина Солдатова.

По ее словам, Соболев объяснил свое решение тем, что «не смог уберечь коллектив и не смог принять нужные меры эпидемиологической безопасности».

При этом случаи заражения медперсонала коронавирусом в некоторых учреждениях региона уже регистрировались.

Солдатова также добавила, что на данный момент 70% врачей и сотрудников персонала обследованы на наличие коронавирусной инфекции и опасности масштабной вспышки заболевания «практически нет».

«Мы закрывали отделения, переводили пациентов, проводили дезинфекцию, обследовали медицинский персонал, и это всё прекращалось при соблюдении всех требований к эпидрежиму. Это неизбежная ситуация и подобных сбоев быть недолжно. Сегодня городская больница № 1 у нас опасения не вызывает, есть необходимый запас средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств и все эти запасы будут пополняться. Также создан резерв продуктов и лекарств, который будет обновляться по мере необходимости» - пояснили в пресс-службе регионального Минздрава.

Известно, что среди 16 заболевших в больнице - 4 врача и 12 специалистов младшего и среднего звена — сотрудники пульмонологического отделения, ранее закрытого на карантин.

Вопросы у местного минздрава возникли и в связи с тем, что пару дней назад возле дверей Городской больницы №1 возникла длинная очередь из людей, желающих сдать анализ на коронавирус. «Организовывать процесс можно по-разному, и то, что происходило на территории ГБ № 1, не входит ни в какие рамки», — отметила министр здравоохранения Омской области.

Кстати, совсем скоро в регионе еще одно медучреждение претерпит изменения в рамках пандемии коронавирусной инфекции. Региональный Минздрав уже подтвердил информацию о том, что Клинико-хирургический медицинский центр, который ранее называли МСЧ № 10, перепрофилируют под борьбу с COVID-19.