Количество зараженных COVID-19 в Омске близится к двум сотням

Сегодня – 6 мая коронавирус подтвердился у 6 омичей

По данным оперштаба Омской области, на 6 мая, в регионе насчитывается 197 случаев заражения COVID-19.

За текущие сутки коронавирус был подтвержден у 6 омичей, тогда как в предыдущие дни вирус выявили у 34 (4 мая) и 30 (5 мая) жителей города.

Умерли 5 человек: по этому показателю прироста не наблюдается.

Выздоровели ещё двое, так что количество вылечившихся омичей сегодня достигло 44 человек. По данным регионального Минздрава, в Омской области проведено почти 48,3 тысячи тестов на коронавирус, в том числе за последние сутки – 2323 теста.

Уважаемые омичи, журнал «Омск.Собака.ru» просит вас соблюдать режим самоизоляции. Оставаясь дома, вы не только спасаете себя, но и помогаете выжить тем, кто уже борется с болезнью.