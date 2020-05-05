За день в Омске коронавирус обнаружили у трех десятков человек

Роспотребнадзор сообщил свежие данные о количестве зараженных в Омской области

Управление Роспотребнадзора по Омской области подтвердило три десятка новых случаев заражения коронавирусом.

Среди заболевших - 16 медицинских работников, а также два ребенка, один из которых грудничок. Из 30 зараженных - 27 женщин и 3 мужчин.

Отметим, что почти все омичи, у которых подтвердили COVID-19, заразились вирусом на территории Омской области и всего 2 случая, так сказать, «привезенные».

В итоге, по состоянию на 5 мая, в Омской области зафиксирован 191 случай заражения. 42 человека выздоровели (из них 3 вылечились за прошедшие сутки), 5 человек умерли (за прошедшие сутки умерла 82-летняя женщина).



Сегодня министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова также сообщила, что Городская клиническая больница № 1 им. А.Н. Кабанова временно приостанавливает прием новых пациентов. В настоящее время имеется высокий риск быстрого распространения COVID-19. Чтобы это предотвратить, учреждение закрывается на карантин, который займет около 2 недель. Все 417 пациентов продолжат лечение, медицинские работники будут выполнять свой профессиональный долг в изолированном режиме. У всех будут взяты анализы на коронавирус. Ситуация находится под контролем.



«Сложившаяся ситуация никак не повлияет на оказание омичам экстренной и неотложной помощи. Маршрутизация налажена по всем профилям. Жители Левобережья и других округов будут направлены в БСМП № 1, БСМП № 2, КМХЦ, железнодорожную больницу и другие медицинские учреждения. Пациенты, которым проходили гемодиализ на базе ГБ № 1, тоже не останутся без помощи. Они распределены между учреждениями, имеющими все необходимое оборудование», – пояснила Ирина Солдатова.