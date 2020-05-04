Омская область стала восьмой в Сибири по числу заболевших коронавирусом

На 100 тысяч жителей зарегистрировано 5,4 случая

По данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, Омская область находится на восьмом месте в Сибири по числу заболевших. На 100 тысяч населения в нашем регионе зарегистрировано всего 5,4 случая.

Кроме Омска, в желтой зоне с наименьшим числом заболевших находятся Иркутская область — 5,1 случаев и Кемеровская область — 4,7 случаев.

Как сообщают аналитики, лидером по числу заболевших коронавирусом является республика Хакасия. На 100 тысяч жителей там зарегистрировано 47,8 случаев коронавирусной инфекции. Следом идут Красноярский край — 24,8 случаев COVID-19 и Новосибирская область —18,9 случаев.

Напомним, в Омской области коронавирусная инфекция на сегодняшний подтверждена у 127 омичей. Зарегистрировано 4 летальных исхода. Полное излечение от вируса зафиксировано у 27 человек. Уровень летальности на данный момент составляет 2,36%.

По данным телеграм-канала «ОмГорСовет», вчера, 3 мая, в омской городской больнице № 1 имени Кабанова был объявлен карантин. Сообщается, что там заболели коронавирусом врач и медсестра. Региональный Минздрав эту информацию пока не подтвердил.



