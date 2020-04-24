На сегодняшний день COVID-19 обнаружен у 54 жителей Омской области

В региональном Министерстве здравоохранения отчитались о ситуации по заболеваемости коронавирусом в Омской области. Как сообщили в ведомстве, по состоянию на пятницу, 24 апреля, под домашним наблюдением врачей находятся 872 человека, сняты с учета 10 136 омичей, проведено 25 419 тестов, в том числе за последние сутки – 1 516.

Что касается пациентов с COVID-19, то 23, в том числе трое детей, пребывают в стационарах, еще 11 человек проходят курс лечения дома, один человек умер. Всего зафиксировано 54 случая заболевания COVID-19. От инфекции, по данным регионального оперштаба, вылечились 19 жителей региона.

В Минздраве региона добавили, что медики плотно работают с окружением ранее заболевших омичей.