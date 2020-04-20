Айтишники помогают омским врачам бороться с коронавирусом

IT-специалисты из Омска изготовили для врачей-земляков средства индивидуальной защиты.

Защитные щиты, боксы для лица, заколки для масок, переходники для приспособления под маски для снорклинга (ныряния под водой) – все это IT-специалисты, присоединившиеся к волонтерскому движению «Мейкеры против COVID-19», создали на 3D-принтере специально для омских врачей и медсестер.

Первую «партию» помощи в виде 25 щитков, 45 заколок и 6 переходников для масок айтишники уже передали врачам трех медучреждений города.

Координатор «Мейкеров» в Омске Владимир Шишкин пояснил, что щитки хорошо защищают глаза от брызг и могут быть очень полезны для медработников, которые впервые контактируют с пациентами, заколки снижают нагрузку с ушей и позволяют носить маску долго и безболезненно, а переходники для снорклинг-масок служат для их соединения с фильтром. Омские врачи эффективность изделий оценили и уже попросили волонтеров изготовить более 500 защитных щитков и 435 заколок.

Оставить заявку можно на сайте движения. Там же коммерческие организации могут предложить свою помощь самим волонтерам.



