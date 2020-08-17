В Омске готовится к обновлению мультимедийный парк

«Этнополис» - победитель конкурса муниципальных грантов.

Омское региональное отделение Молодежной ассамблеи народов России «Мы – россияне» приступило к реализации общественно полезного проекта «Этнополис». Отмечается, что данный проект поддержали национально-культурные объединения Омска.

«В прошлом году в сквере Дружбы Народов на средства гранта наша организация установила 4 информационных стенда с изображениями девушек в национальных костюмах. В этом году мы продолжаем реализацию проекта, для того чтобы аллея выглядела завершенной. Благодаря «Этнополису» посетители сквера могут познакомиться с национальными особенностями народов, населяющих Омск. Любой желающий может отсканировать QR-код и получить информацию о конкретном народе и его обычаях. По статистике посещения нашего сайта только в прошлом году благодаря QR-коду о национальном многообразии узнали свыше 5000 человек» - рассказывает куратор проекта Ермек Хапизов.

Важно сказать, что в рамках «Этнополиса» в этом году на территории сквера Дружбы Народов установят еще четыре информационных стенда и полностью обновят фотоэкспозицию. Интересно, что на этот раз здесь будут размещены фотографии национальных пар в традиционных костюмах.

Напомним, что организация современного мультимедийного городского пространства «Этнополис» является частью общегородского проекта «Территория ЭТНО» и направлено на сохранение и популяризацию национального культурного наследия.