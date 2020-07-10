Для юных омичей открыли досуговые площадки

Работать они будут строго по графику и с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

В Омске открыли несколько досуговых площадок для детей. Об этом сообщается на официальном портале Администрации города. В этом и следующем месяцах площадки будут работать на территории 33 школ и 9 учреждений дополнительного образования. Ребят ждут подвижные и интеллектуальные игры, спортивные состязания, викторины, мастер-классы и флешмобы.

Отметим, что каждая такая площадка работает по графику не менее 2-х раз в неделю по 2 часа. Количество участников, задействованных данной формой досуга одновременно, не превышает 10. Необходимо также сказать, что за каждой детской досуговой площадкой закреплен ответственный специалист, который организует и проводит мероприятия для юных омичей.

«Досуговые площадки работают с обязательным соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Работа, организованная учреждениями дополнительного образования города, позволит детям не только весело и интересно провести каникулярное время, но и узнать много нового, попробовать свои силы в различных видах деятельности от прикладного искусства до командных игр», — отметила начальник отдела дополнительного образования, воспитательной работы и организации оздоровления департамента образования администрации Омска Самал Хаиржанова.

Если говорить о задачах, которые сегодня выполняют досуговые площадки, то важно отметить следующие:

- реализация потребности детей в общении, удовлетворение познавательных интересов, развитие их творческих способностей;

- вовлечение детей в активный отдых во время летних каникул, предотвращение летней безнадзорности детей;

- оздоровление и укрепление здоровья учащихся.

По информации департамента образования администрации Омска, спортивная школа № 19 приглашает играть в лапту и футбол, спортивная школа № 15 предлагает научиться играть в шахматы, а спортивная школа № 1, детский (юношеский) центр «Смена» и Центра творчества «Созвездие» организует занятия по общеразвивающим упражнениям и подвижным играм.

Что касается Центра творчества «Мечта» и Центра «Эврика», то они проводят мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, а также приглашают юных жителей и гостей города поучаствовать в викторинах, конкурсах и квестах. Конкурсы, презентации и флешмоб устраивает и детский «ЭкоЦентр».