Омский государственный театр куклы приступил к подготовке нового театрального сезона

Отмечается, что в театре произошла модернизация светового оборудования: на сцене Большого зала были заменены прожектора, ранее использовавшееся оборудование усилило световые возможности Малого зала театра.

Добавим, что в Малом зале теперь установлен новый компьютерный пульт. Поэтому коллектив театра занят проведением технических репетиций текущего репертуара, необходимых для создания новых световых партитур постановок. Более того, на данный момент уже проходят вводы новых исполнителей в ряд спектаклей театра.

Важно сказать, что в ближайшие дни, а точнее, с 28 августа в Зале для самых маленьких имени заслуженного артиста России Эдуарда Уракова режиссер из Санкт-Петербурга Екатерина Тихонова приступит к репетициям спектакля по собственной пьесе, созданной на основе сказки «Два жадных медвежонка». Куклы, костюмы и декорации придумала художник из Санкт-Петербурга Анна Белопухова. Интересно, что жанр постановки ее создатели определили как «Большой секрет для самых маленьких».

Отметим, что работу этого творческого союза «Гусеница, которая летала во сне» можно было увидеть на VI Международном фестивале театров кукол «В гостях у «Арлекина».

Напомним, что премьера спектакля «Два жадных медвежонка» запланирована на 20 сентября.

А вот с 4 сентября в Малом зале главный режиссер Тюменского театра кукол Антон Нестеренко начнет репетировать спектакль «Любопытный слоненок» по сказке английского писателя Редьярда Киплинга. Художник-постановщик спектакля - Евгения Шабанова - художница из Иркутска. Премьера намечена на 26 сентября.