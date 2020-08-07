В Омске назначен новый руководитель «Пятого театра»

В минувший вторник, 4 августа, в министерстве культуры Омской области объявили о назначении нового руководителя Омского государственного драматического «Пятого театра». Им стал уроженец Омска Илья Киргинцев. Отмечается, что в этот же день он был представлен коллективу театра.

«Министерство культуры Омской области, являющееся учредителем БУК Омский государственный драматический театр «Пятый театр», внесло изменения в устав учреждения культуры, согласно которым руководителем театра является директор, а не художественный руководитель. Директор осуществляет административно-хозяйственную деятельность, за творческое направление отвечает главный режиссер, кандидатура которого пока не утверждена», – сообщили в омском Минкульте.

Министр культуры Омской области Юрий Трофимов добавил, что вопрос с главным режиссером необходимо решить, чтобы Пятый театр к началу сезона был готов к работе.

Вот, что известно о новом руководителе «Пятого театра». Илья Киргинцев родился в Омске 21 августа 1973 года. Он окончил Омский государственный педагогический университет, в 2004-2012 годах являлся советником генерального директора ОмПО «Радиозавод им. А. С. Попова». С 2012 по 2020 год, как сообщили в омском Минкульте, Илья Киргинцев занимался организацией гастрольной деятельности и проведением крупных мероприятий в городах присутствия компании «Газпром нефть».

Также хочется напомнить, что в отношении художественного руководителя «Пятого театра» Никиты Гриншпуна следственное управление омского УМВД возбудило уголовное дело. Гриншпуна подозревают в растрате и присвоении средств культурного учреждения.