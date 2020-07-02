Омский театр приглашает молодежь в свою онлайн-лабораторию

Театр «Студия Любови Ермолаевой» показывает мини-спектакли для омичей.

Отрывки из эскизных показов и читок, которые театр выкладывает в своей официальной группе в социальной сети, являются частью популярного проекта «Лаборатория современной драматургии для молодежи и подростков «Ты не один».

Это так называемый экскурс в прошлое, который призван подготовить юных зрителей к следующей встрече с театром.

«Театр понял, что через новую пьесу к нему приходит и новая, нетеатральная публика — ей важно слышать разговор про себя, понимать и чувствовать время настоящее, а не абстрактное», — утверждает куратор «Школы современного зрителя и слушателя» Кристина Матвиенко.

Напомним, что театр провел уже две «Лаборатории» в 2017 и 2019 году и планирует провести третью, как только появится возможность, и тем самым предоставить омичам уникальный шанс увидеть, понять и почувствовать острые проблемы подрастающего поколения.