В Омске пройдет фестиваль независимых театров

Фестиваль, который пройдет в регионе впервые, запланирован на май 2021 года. Свое участие уже подтвердили несколько частных театров.

Фестиваль независимых театров «Резервация» пройдет в Омске впервые. За его организацию отвечает Центр современной драматургии (ЦСД-Омск).

В мае следующего года в крупный сибирский город приедут уже именитые и пока малознакомые Омску частные театры. Отметим, что свое согласие на участие в «Резервации» уже дали московский Театр.doc., Никитинский театр из Воронежа, свердловская Театральная платформа «В Центре», Мастерская Крикливого и Панькова из Новосибирска, алматинский ARTиШОК и другие.

В данным момент организаторы ищут деньги и спонсоров. На проведение масштабного культурного события требуется ни много ни мало - около 10 миллионов рублей.

«Такой фестиваль просто обязательно должен быть в городе, считающемся театральным. Я думаю, фестиваль «Резервация» станет очень крутым и полезным событием для Омска. Независимые театры – это не капля в море, это мощное течение, динамично развивающееся, интересное и жизнеспособное. Мы уже изложили идею фестиваля министру культуры Омской области Юрию Трофимову, он нас поддержал», - рассказала руководитель ЦСД-Омск Светлана Баженова.



