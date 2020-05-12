Всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет в онлайн-формате

16 мая омские музеи присоединятся к акции «Ночь музеев», которая в этом году будет проходить в виртуальном формате.

В этом году в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой всероссийская акция «Ночь музеев» переходит в онлайн. 16 мая все российские музеи проведут экскурсии, онлайн-выставки, лекции и мастер-классы в своих социальных сетях и на сайтах. Омские музеи традиционно присоединятся к акции.

Как сообщили в министерстве культуры Омской области, общероссийская тематика акции – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. В Омской области «Ночь музеев» будет проходить под слоганом «Война и мир», который предполагает широкое развертывание темы.

В акции примут участие все государственные и муниципальные музеи Омской области. Старт «Ночи музеев» дадут в 18.00, мероприятия будут проходить до часу ночи. Сейчас каждый музей готовит специальную программу, которая в ближайшее время будет размещена в социальных сетях учреждений, на омском портале «Культура» и на федеральном ресурсе «Культура. РФ».

В министерстве культуры подчеркнули, что несмотря на то, что все мероприятия «Ночи музеев» пройдут в режиме онлайн, омичей ждет масса интересных мероприятий и сюрпризов от омских музеев и Туристского информационного центра Омской области.

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