В преддверии Дня Победы омский театр «Арлекин» отправит кукол на войну

Празднование 9 мая в Омске не отменят даже самоизоляция и пандемия коронавируса

9 мая в День Победы омские кукольники планировали выпустить спектакль с куклами-марионетками «Белолапый» по пьесе Виктора Ольшанского в постановке режиссера Бориса Саламчева и художника Ольги Веревкиной. Это уникальная история о том, как омский кот был мобилизован в блокадный Ленинград и принял участие в спасении ценностей Эрмитажа от крыс. Однако в связи со сложившейся в мире ситуацией премьеру пришлось перенести на неопределенный срок. Но «Арлекин» не сдался и решил культурно обогатить омичей дистанционно.

7 мая в полдень Омский театр куклы, актера, маски на своей странице, в группе в соцсетях ВКонтакте и Facebook, а также на канале YouTube запланировал демонстрацию фильма «Куклы на войне», который был создан московскими коллегами омичей на основе архивных материалов о деятельности кукловодов труппы Сергея Образцова во время Великой Отечественной войны.

В начале войны в здание Государственного центрального театра кукол попала бомба, и коллектив был отправлен в эвакуацию в Новосибирск, куда прибыл осенью 1941. Но еще летом - до отъезда в Сибирь состоялась премьера их Фронтовой программы. Так как театру нужно было поднимать боевой дух солдат, постановку решили создать из пародийных скетчей на политические темы («Сон Гитлера», «Над крышами Берлина», «Монолог смерти» и др.). С этой программой Сергей Образцов и его артисты выезжали в расположение действующей армии, показывали концерты для детей войны и раненых в госпиталях.

«Хорошо, что и здесь мы оказались нужны. Действительно, очень нужны. Танкисты сидели прямо на траве, на круглой поляне, среди елового леса. Наша ширма на другой стороне поляны. Сзади нас кусты малины и овраг. Сыграли оперетту Теплицкого. Очень танкисты смеялись на поющих немецких кошек. Потом Муссолини заказывал Гитлеру обед. Шашлык кавказский. Гитлер послал адъютанта, тот вернулся весь перебинтованный. Гитлер спрашивает: «Что это у тебя в руке?» – «Это от шашлыка палочка». – «А шашлык где?» – «А шашлык они себе оставили». Опять очень радовались наши зрители», - вспоминал позднее Сергей Образцов.

675 – именно столько раз прошла Фронтовая программа театра Образцова. Интересно, что после фильма самый известный омский Петрушка в исполнении Дмитрия Войдака исполнит антифашистские частушки.

Также День Победы «Арлекин» отметит трансляцией (в 11.00) в интернете одной из своих самых знаменитых постановок. Омский театр «покажет» спектакль «Детство Никиты» по военной прозе Андрея Платонова. Запись будет доступна в течение трех месяцев.

Отметим, что спектакль «Детство Никиты» был создан 15 лет назад и посвящен 60-летию Победы в Великой Отечественной войне.