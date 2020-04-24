Культовые спектакли от омских театров

Театры в Омске закрыты уже более 20 дней, но все равно продолжают культурно развивать жителей города, только уже онлайн

Омским актерам даже на самоизоляции удается оставаться настоящими артистами. Хоть и не на сцене, а в социальных сетях они успешно устраивают моноспектакли из дома, читают сказки на ночь, отвечают на вопросы зрителей. И все это в рамках проекта #КУЛЬТУРАДОМА.

Чтобы омичи не отвыкли от общения с искусством, театры города выкладывают на просторы интернета, в частности в группы «ВКонтакте», записи культовых спектаклей.

Так, Омский академический театр драмы уже выложил постановку «Сирано де Бержерак» (16+), главная тема которой великая любовь, способная жертвовать всем, даже собой.

Несколько дней назад стала доступной запись «Утиной охоты» (16+) Александра Вампилова в постановке Вячеслава Кокорина.

В открытом доступе есть и легендарный спектакль «Зеленая зона» (16+) Михаила Зуева, режиссер — Евгений Марчелли. Это драматическая комедия наших нескончаемых социальных иллюзий, веры в новую жизнь, в новый дом.

26 апреля в 17:00 Омский ТЮЗ (Театр для детей и молодежи) продолжит марафон культовых спектаклей постановкой «Эти свободные бабочки» (12+).