Спектакль «Руслан и Людмила» омского «Арлекина» посмотрели более 327 тысяч человек

Трансляция спектакля состоялась в рамках федерального проекта «Большие гастроли – онлайн». Спектакль можно было посмотреть в социальных сетях проекта, а также на партнерских медиаресурсах.

Спектакль «Руслан и Людмила» омичи выпустили в прошлом году к 220-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. А ее всероссийская интернет-трансляция совпала с 200-летием самой сказочной поэмы. Над спектаклем «Арлекина» работали главный режиссер Астраханского театра кукол Сергей Балыков и главный художник «Арлекина», заслуженный художник России Ольга Веревкина. В спектакле используются куклы разных систем управления (планшетные, тростевые, мимирующие) и разного размера (от 50-сантиметрового Черномора до 3-метрового князя Владимира Красно Солнышко), видео- и лазерные проекции. Главным элементом декорации стал остов большой ладьи и валуны, которые превращаются в фонтаны садов Черномора. Кукольные эпизоды чередуются с музыкально-танцевальными номерами и боевыми сценами.

Всего же за три недели трансляций спектакли проекта «Больших гастролей-онлайн» посмотрели более пяти миллионов зрителей. В его рамках состоялись показы театральных коллективов из Бурятии, Астрахани, Москвы, Архангельска, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Калининграда, Республики Саха (Якутия), Саратова, Иванова, Оренбурга, Липецка, Владимира, Орска, Омска, Новокузнецка, Твери, Республики Коми и др. Это постановки драматических, музыкальных и кукольных коллективов.

Тем временем в Омске продолжается проект #культурадома, в котором принимают участие омские театры, музеи, концертные залы, библиотеки. В ежедневном режиме у омичей есть возможность смотреть трансляции спектаклей, концертов, виртуально посещать музеи. Афиша на каждый день публикуется на омском портале «Культура».

Пресс-служба Министерства культуры Омской области