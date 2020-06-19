В Омске в 2021 году начнется масштабная реконструкция стадиона «Красная звезда»

Губернатор Омской области Александр Бурков посетил стадион «Красная звезда». Глава региона встретился и пообщался с футболистами, тренерами и руководителями футбольного клуба «Иртыш».

– В первую очередь мы начинаем финансировать из областного бюджета футбольный клуб «Иртыш». В прошлом сезоне они показали хороший результат и переходят в первую лигу. Для нашего профессионального омского футбола это реальный прорыв, а для болельщиков большая радость. Все эти годы городская администрация активно помогала и содержала клуб. Теперь мы будем выделять средства из областного бюджета и финансировать клуб, – заявил Бурков.

Губернатор также сообщил, что стадион «Красная звезда», который находится в довольно плачевном состоянии, в 2021 году ждет масштабная реконструкция. Что не может не радовать.

– Также принято решение начать проектирование этого стадиона. Восточная трибуна находится в аварийном состоянии. Нам нужно строить по стандартам стадион с вместимостью не менее 10 тыс. мест. Мы эту работу начинаем и в следующем году должны подойти к вопросу реконструкции данного стадиона, – пообещал глава города.

Более того, Александр Бурков заявил, что представители правительства должны войти в состав учредителей футбольного клуба «Иртыш».

Отметим, что уже в июле будет подписано соглашение с федеральным Минспорта и Российским футбольным союзом о развитии футбола в Омской области. Важно сказать, что это соглашение также предусматривает развитие мини-футбола.