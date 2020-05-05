В Омске перенесли забеги SIM

Причина переноса – пандемия коронавируса.

COVID-19 внес коррективы в спортивную жизнь Омска. Организаторам серии забегов SIM пришлось изменить календарь традиционных забегов. Некоторые из них перенесены уже на следующий год.

Календарь беговых событий на данный момент выглядит так:

• Весенний полумарафон-гандикап переносится на 23 мая 2021 года.

• Цветочный забег переносится на 12 июня 2021 года.

• Сибирский международный марафон (SIM) состоится 2 августа 2020 года (воскресенье) и пройдёт в статусе Кубка России по марафону. В программе — официальные соревнования на трёх дистанциях: 42,195 км; 21,1 км; 10 км.

• Всероссийский беговой проект «ЗаБег» пройдёт в Омске 2 августа 2020 года в рамках несоревновательного забега SIM на 3 км. Каждый его участник получит фирменную футболку, а на финише — памятную медаль «ЗаБега».

• Рождественский полумарафон пройдёт 7 января 2021 года.

Организаторы отметили, что у тех, кто уже оформил заявку, есть возможность выбора: либо использовать оплаченный слот на забегах 2021 года, либо в индивидуальном порядке обратиться с заявлением о возврате регистрационного взноса, отправив письмо-запрос на mail@runsim.ru.



