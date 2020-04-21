«Авангард» показал, как будет выглядеть обновленная «Арена Омск» внутри

Эскизы внутренних помещений комплекса были утверждены для разработки документации на заседании совета директоров по итогам сезона.

Вчера – 20 апреля состоялось заседание совета директоров ХК «Авангард», на котором клуб получил не самую лучшую оценку за работу в сезоне. Деятельность президента омского «Авангарда» также раскритиковали. В итоге Максиму Сушинскому было поручено «спецзадание»: в кратчайшие сроки придумать, как можно все исправить.

А вот, что было оценено положительно, так это первый этап строительства «Арены Омск». И это несмотря на перенос сроков, который произошел по ряду причин.

Как сообщили в пресс-службе омского «Авангарда», из-за изменений в российском законодательстве крупный инвестиционный проект вынужден был пройти не две, а четыре стадии проверки документации. Также из-за нестабильной экономической ситуации потребовалась более длительная подготовка к тендерным торгам на выбор подрядчика для выполнения монтажных, строительных и отделочных работ.

На заседании членам совета директоров были представлены и утверждены для разработки документации эскизы части внутренних помещений «Арены Омск», выполненных в красном, белом, оранжевом и сером тонах.

Добавим, что новая арена для «Авангарда», вмещающая 12 тыс. зрителей, поднимется на месте прежней (ул. Лукашевича, 35). На площади более 60 тыс. кв. м появятся спортивный блок, зоны для судей и спортивных делегаций, зрительские фойе, пресс-центр, фан-зоны и многое другое.



