В Омске в ближайшее время планируют открыть кинотеатры

Чтобы запустить в прокат премьеры, необходимо, чтобы кинозалы открыли свои двери практически во всех крупных городах России.

Кинотеатры в России могут открыться уже в ближайшее время. Предположительно, это должно произойти в середине июля. Окончательное решение зависит от эпидемиологической обстановки в крупных городах страны, сообщают «Известия», ссылаясь на главу Минкульта РФ Ольгу Любимову.

«Исходя из эпидемиологической обстановки, дата будет выбрана руководителем (региона. — ред.). Но параллельно мы понимаем, что кино... принцип тут совершенно другой. И для того, чтобы мы дождались премьер, открыты должны быть все кинотеатры», — сообщила Любимова «Федеральному агентству новостей».

Министр культуры также добавила, что на данный момент актуальна дата 15 июля. По словам главы ведомства, во все субъекты были направлены рекомендации Роспотребнадзора по возобновлению киносъемочной деятельности и работы кинотеатров.

Отметим, что Минкультуры обратилось к регионам с просьбой информационно поддержать премьеры фильмов, которые первыми выйдут на экраны.

Напомним, что согласно оценке ассоциации владельцев кинотеатров, их совокупные потери в 2020 году составят около 48 млрд рублей.



