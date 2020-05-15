Оригинальный проект американского стриминг-сервиса Hulu «Великая» с Эль Фаннинг в роли будущей императрицы Екатерины II выйдет в России одновременно со всеми миром 16 мая эксклюзивно на more.tv

В отличие от других проектов, исследующих личность Екатерины Великой, данный сериал избрал для себя комедийный жанр и «антиисторическое» повествование. Что не удивительно, так как создателем и сценаристом сериала выступил номинант на премию «Оскар» за фильм режиссера Йоргоса Лантимоса «Фаворитка» Тони МакНамара.

Действие сериала охватит Россию XVIII века, куда приехала дочь князя Ангальт-Цербстского, урожденная София Августа Фредерика, и прошла путь от «Екатерины Ничто» до Екатерины Великой, одной из самых влиятельных правительниц Российской Империи.

Главную роль в сериале исполняет Эль Фаннинг, роль супруга Екатерины – Петра III – сыграл Николас Холт. Другие роли исполнили Фиби Фокс, Адам Годли, Гвилим Ли, Чарити Уэйкфилд, Дуглас Ходж и Саша Дхаван.