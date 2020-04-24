«Библионочь-2020» пройдет в новом формате

В этом году любимая многими акция продлится целых две недели

Как сообщается на официальной странице акции, в этом году «Библионочь» пройдет в режиме Всероссийского онлайн-марафона, который стартует 25 апреля и завершится 9 мая. Таким образом, «Библионочь-2020» будет радовать омичей не один вечер, а целых две недели.

Отметим, что в этом году акция приурочена к 75-летию Победы и призвана отметить особый вклад библиотек в сохранение исторической памяти. Да, такой «Библионочи» еще не было.

Уже завтра в 19 часов по омскому времени на странице «Библионочи-2020» известные актеры, писатели, деятели культуры и спорта вместе с библиотекарями всей страны запустят всероссийский онлайн-марафон #75словПобеды. Как сообщили в Минкульте, в акции примут участие народные и заслуженные артисты России, а также известные писатели. Все они прочтут строки из военной корреспонденции, отрывки из любимых на фронте и в тылу книг времен Великой Отечественной войны и передадут эстафету зрителям.

В Омской области специальные мероприятия к акции готовят научная библиотека им. А.С. Пушкина и муниципальные библиотеки. Так, на своем сайте и в социальных сетях «Пушкинка» организует виртуальные экскурсии, выставки, лекции, мастер-классы, презентации книг, видеочтение стихов от омских поэтов и артистов, исторические видеофильмы, тесты.

Уникальное интеллектуально-развлекательное путешествие по разным эпохам и временам – вот, что ждет виртуальных пользователей и гостей акции. Также завтра, 25 апреля, всех желающих городские библиотеки приглашают на «Битву читающих» и на встречу с известными российскими писателями в рамках проекта «ЛитМост». Оставайтесь дома».