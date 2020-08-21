«Омская крепость» возвращается к работе

Историко-культурный комплекс «Омская крепость» открывает свои двери для посетителей. Жителей и гостей Омска приглашают на традиционные экскурсии и новые экспозиции.

Отмечается, что в настоящее время доступны индивидуальные и групповые посещения (с количеством не более 5 человек) и обязательным соблюдением дистанции не менее 1,5 метра.

Важно сказать, что историко-культурный комплекс уже подготовил две популярные экскурсионные программы: «Прогулки по Омской крепости» и «От ворот до ворот», а также другие новые, не менее интересные экспозиции.

Не стоит забывать, что готовится к открытию выставка «Было / Стало». На ней можно познакомиться с фотографиями зданий историко-культурного комплекса до масштабной реконструкции, а затем сравнить с новым, уже привычным, обликом. Выставка будет работать в Инженерной мастерской, где разместится большинство фотоматериалов, а также в Кухне-столовой Омского резервного батальона и Цейхгаузе.

Более того, сотрудники музея завершают работы по расширению экспозиции об истории Сибирской ссылки. Ее уже в самое ближайшее время дополнят фотографиями и новым справочным материалом.

Важно сказать, что работники «Омской крепости» призывают посетителей соблюдать следующие рекомендации: воздержаться от посещения учреждения при наличии респираторных симптомов, соблюдать правила личной гигиены, пользоваться установленными в выставочных залах санитайзерами, а также посещать экспозиционные залы в гигиенической маске и перчатках.