Детские школы искусств Омска набирают воспитанников

Учреждения дополнительного образования продолжают прием заявлений на новый 2020-2021 учебный год. Подать заявление можно через интернет, вступительные испытания также проводятся онлайн.

Департамент культуры администрации Омска сообщил, что каждая школа искусств и художественная школа разработала новые вступительные испытания для юных любителей искусства, желающих поступить на дополнительные предпрофессиональные программы длительностью от 5 до 9 лет. Видеозаписи выступлений и фотографии работ родители юных омичей могут направлять на электронный адрес выбранной школы. Возможны и другие теоретические или творческие задания.

На сегодняшний день принято около 1 500 заявлений. План приема на обучение в школах искусств за счет бюджетных средств составляет чуть более 2 000 человек. Уже есть юные омичи, успешно прошедшие вступительные испытания и зачисленные на обучение в учреждения дополнительного образования. Ряд школ искусств продолжает вести прием, теперь уже на внебюджетные места.

Узнать подробную информацию и определиться с направлением поможет информационная система дополнительного образования «Навигатор» - единая структура, которая позволяет в одном месте найти информацию обо всех образовательных учреждениях и программах различной направленности.