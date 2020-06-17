Художники омска могут принять участие в выставке «77 дней»

В музее имени Врубеля планируют создать экспозицию из работ, которые омские художники написали во время самоизоляции.

Музей объявил о создании довольно необычной выставки. Принять участие в ней смогут омские художники, которые в период самоизоляции не забывали о творчестве.

- Многие из вас в эти сложные месяцы всеобщей изоляции активно работали, творили в своих мастерских, создали немало интересных произведений, но соскучились по живому зрителю. Музей имени Врубеля приглашает омских художников к участию в выставке "77 дней", именно столько длилась самоизоляция, - пояснили в музее.

Работы, созданные во время особого режима, не так давно действующего на территории Омской области, нужно прислать до 1 июля по адресу: isim78@mail.ru с пометкой "выставка".

К работе обязательно необходимо приложить краткие сведения об авторе, указав ФИО, год рождения, место работы, должность, год вступления в СХ РФ, контактный телефон, адрес электронной почты. Отметим, что работы, которые войдут в экспозицию одноимённой выставки, будут отобраны членами экспозиционно-выставочного совета музея им. М. А. Врубеля.

Выставку «77 дней» организуют в одном из залов музея, но только после того, как будут сняты все ограничения по проведению культурно-массовых мероприятий.